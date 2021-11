L'indagine avviata dalla Guardia di Finanza sul presunto falso in bilancio di cui si sarebbe resa protagonista la Juventus nelle ultime tre stagioni per il momento non vede il Genoa tra gli indagati.



I nuovi proprietari del Grifone, tuttavia, per bocca di Andres Blazquez fanno sapere che nel caso in cui venissero chiamati in causa ​dagli inquirenti darebbero il loro pieno appoggio all'indagine: "Se dovessimo essere chiamati - ha dichiarato il manager americano a Repubblica - siamo pronti a collaborare".