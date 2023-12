. Infatti,. Il motivo è la decisione da parte della Corte di Giustizia di Rio de Janeiro di rimuovere Ednaldo Rodrigues dalla presidenza della CBF (per irregolarità durante la sua elezione nel 2022) con le conseguenti elezioni indette entro 30 giorni.La minaccia, secondo l’agenzia AP, è contenuta in una lettera inviata in queste ore da Fifa e Conmebol (la Uefa del Sudamerica) alla Cbf (la federcalcio brasiliana), di cui si riportano alcuni passi: "Le federazioni nazionali che fanno parte della Fifa devono gestire i propri affari in modo indipendente e senza alcuna influenza da parte di terzi.e fino a quando la sospensione non verrà revocata dalla Fifa stessa.".La FIFA, infatti, non riconosce il mandato di José Perdiz, attuale presidente a interim.(che si giocherà in estate), ma sia il massimo organo internazionale del calcio, sia la Conmebol saranno in Brasile il prossimo mese per esaminare la situazione e cercare una soluzione."Questa lettera la vedo come un segnale positivo – sono le dichiarazioni di José Perdiz riportare da UOL – ma, come stabilito dalla Giustizia brasiliana e confermato in tutte le istanze, compreso il presidente della Corte Superiore di Giustizia e della Corte Suprema, devo indire le elezioni entro il termine stabilito, nella trasparenza e nell'equità richieste.".