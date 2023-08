Varie sono le grane che, nel corso di quest’estate, ha dovuto avere a che fare la proprietà parigina, partendo da Kylian Mbappé: l’asso della nazionale transalpina ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il PSG – in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 – non attivando l’opzione unilaterale per estendere sino al 2025 il suo accordo, decidendo, dunque, di lasciare Parigi a parametro zero, direzione Madrid., infatti,, consulente sportivo della società,Un rapporto che si sta incrinando sempre più a causa di varie e totali incomprensioni. Primo su tutti, il caso Mbappé. Secondo quanto riportato sia da Le Parisien sia da RMC Sport, Al-Khelaifi ha tentato in tutti i modi di convincere i giocatore a rimanere, affidandosi anche al proprio consulente sportivo. Misurato, pacato,, venendo accusato dal presidente qatarino di lavorare, addirittura, per l’entourage di Mbappé e che lo stesse aiutando per coltivare alcuni interessi personali. Ma non solo.: gestione, budget, rapporti,, tra cui l’insistere sin troppo sull’arrivo a zero di Skriniar, viste le condizioni fisiche non ottimali dell’ultima stagione.che è riuscito a portare all’ombra della Tour Eiffel giocatori del calibro di Ugarte, Vitinha, Asensio, Ndour, Sanches, tutti i suoi assistiti, oltre all’aver agito da intermediario negli affari Soler, Fabian Ruiz e Kang-In Lee, sino ad arrivare a Goncalo Ramos, prossimo colpo in arrivo per il PSG.Tensioni che si accumulano e che possono portare a uno scenario inimmaginabile sino a poco tempo fa.Molto dipenderà dall’evoluzione della situazione Mbappé: l’epilogo avrà una forte influenza sul futuro nella società parigina, con l'epilogo dell'addio che non è da escludere.. E fonti vicine al club parlano già di sondaggi per possibili sostituti. Tensione e situazione in evoluzione: dal futuro di Mbappé dipende anche quello di Campos.