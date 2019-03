La situazione di Adrien Rabiot al Psg è diventata un vero e proprio incubo, infatti il centrocampista da quando ha deciso di non rinnovare il contratto con il club francese è sparito dai radar di Tuchel e di recente è stato anche sospeso dal club per dei comportamenti poco professionali.



Una situazione insostenibile per il giocatore tanto che la madre, nonché sua agente, ha fatto appello al ministro dello Sport francese Roxana Maracineau per sbrogliare la situazione del figlio con il club. Il ministro ha deciso di risponderle su Equipe 1 dichiarando: “Non ho il potere di intervenire. Non possiamo fare tutto, perché i giorni sono fatti di 24 ore e, soprattutto, non possiamo fare nulla in questo caso specifico. Non è perché si è Ministro dello Sport che si può intervenire nello sport professionistico o in casi molto particolari come questo. Sono cose che devono essere risolte tra il club e il giocatore, con la famiglia e più in generale con la Federazione".



Neanche il governo quindi può aiutare Rabiot che è tenuto a risolvere da solo il problema con il Psg. Nel frattempo il calciatore però sta già pianificando il suo futuro che con molta probaliltà sarà in ottica Barcellona, anche se non è da escludere un trasferimento in Premier League, viste le attenzioni di Manchester United e Tottenham.