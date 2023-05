Il presidente de La Liga, Javier Tebas, ha tenuto una lunga conferenza stampa sul problema razzismo, che rischia di costare alla Spagna l'organizzazione dei Mondiali 2030: ve ne riportiamo un passaggio saliente.



“Se gli organi competenti cedono alla Liga la giurisdizione in ambito di lotta al razzismo in 6 mesi risolviamo il problema. Abbiamo evitato il fallimento economico della Liga col nostro intervento, e non ho dubbi sul fatto che sarà molto più facile farla finita col razzismo se la cosa dovesse passare sotto la nostra competenza. Bisogna cambiare le regole e arrivare, come in altri Paesi, alla possibilità di togliere punti alle squadre le cui tifoserie mostrino comportamenti di tipo razzista o omofobo. Sono favorevole alla chiusura delle curve, anche se la cosa pregiudica anche tifosi che non hanno fatto nulla, e all’abbandono del campo da parte di chi è sottoposto ad abusi. Riceviamo poche denunce da parte degli altri tifosi, li invito a farlo: più si denuncia meglio è”.