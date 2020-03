Continua a generare polemiche il rinvio di Juventus-Inter: tema caldo, caldissimo del momento quello di chi, alla fine, si è assunto la responsabilità della decisione. C'è chi parla di Agnelli, chi di Lotito, chi della Lega Calcio. A "Non è l'arena" su La7 c'è stato un botta e risposta tra Giletti e La Russa sulla questione, visto che il primo additava il presidente della Lazio: "Lotito gode perché a maggio la sua Lazio gioca 4 partite, mentre Juventus e Inter di più". Immediata la risposta di La Russa: "Non è vero, Lotito non è contento. Io con Lotito ho parlato e non è responsabile per niente". Ancora il conduttore: "E allora chi è il responsabile". Il politico ha chiuso la questione: "Il presidente della Lega si è assunto la responsabilità, reputa di aver fatto bene. Chi ha deciso è stato lui".