Non solo Pallotta, non solo Monchi, non solo Di Francesco. Anche i calciatori nel mirino. E se ieri è toccato a Steven Nzonzi, fiore all'occhiello dell'ultima campagna acquisti giallorossa, per la promozione del suo account Snapchat su Twitter, oggi è il turno di Edin Dzeko, dopo Daniele De Rossi il simbolo di questa Roma. Non c'entrano i social, non c'entrano (del tutto) le prestazioni. E allora cosa? Un evento mondano...



FESTA DI D&G - La Roma, dopo il ko contro il Bologna, è in ritiro fino alla gara col Frosinone. Monchi ha annullato un viaggio a Madrid, Di Francesco ha parlato tutta la notte con il direttore sportivo e in seguito ha avuto un confronto con la squadra, che dopo la sfida con i ragazzi di Inzaghi, in pullman, sono andati subito al centro sportivo Fulvio Bernardini. Tutti tranne uno: Edin Dzeko. Perché? Ieri sera l'ex City è stato a un evento mondano a Milano per la Fashion Week: con una macchina privata, dopo la sconfitta coi rossoblù, il bosniaco è stato portato nel capoluogo lombardo per la festa di Dolce & Gabbana. Se la società ha dato il suo ok a questa presenza programmata da tempo (la decisione di andare in ritiro è stata presa mentre Dzeko era in viaggio) in maniera comunque anormale, vista la situazione; i tifosi non l'hanno mandata giù.



CONTESTAZIONE? - Il giocatore rischia di finire al centro di una pesante contestazione nella gara dell'Olimpico contro il Frosinone, con i tifosi che già sui social hanno criticato il numero 9 per il suo ritardo nel ritiro e per non aver rinunciato alla festa milanese. Rinuncia alla quale è andato incontro, invece, Lorenzo Pellegrini: il centrocampista giallorosso doveva presenziare alle 16.30 a un Nike Store della capitale, ma causa ritiro c'è stato l'annullamento. Non per Dzeko. Non per chi è stato trai peggiori in campo al Dall'Ara. Non per chi, domani, rischia una pesante contestazione.



@AngeTaglieri88