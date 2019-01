Momento no per la Roma, caduta rovinosamente a terra al Franchi nei quarti di finale di Coppa Italia. 7-1 contro la Fiorentina, Di Francesco che rischia il posto, Monchi che prende tempo, la squadra che torna in pullman e non in treno per evitare problemi di ordine pubblico e, ultima, la lite tra Cristante e Dzeko.



LA LITE - Come riporta Tele Radio Stereo, durante la partita contro la Fiorentina, infatti, c'è stato un pesante battibecco tra il 9 giallorosso, prima che venisse espulso, e il 4 romanista, in occasione di un calcio di punizione: i due si sono mandati a quel paese e si sarebbero dati appuntamento a dopo la partita. Clima esplosivo in casa Roma.