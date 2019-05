Dopo Carlo Bonini parla anche l’altro giornalista del pezzo che ha sconvolto Roma, Marco Mensurati a Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni dopo la notizia di minaccia di querela da parte di Daniele De Rossi: “L’articolo si basa su documenti e testimonianze dirette. Per quanto riguarda la minaccia di querela di De Rossi aspetto serenamente la notifica della querela e vi invito tutti a quello che si preannuncia come il processo del secolo: nel senso che a quel punto avremo modo di esibire documenti che ovviamente abbiamo in tribunale e di chiamare i testimoni che non potranno mentire. Sarà molto divertente, aspetto con estrema serenità e tranquillità : temo che non arriverà sinceramente, però se dovesse accadere sarà piuttosto divertente”. Mensurati ha poi proseguito spostando l’attenzione su Pallotta: “Per quanto riguarda Pallotta che bolla le nostre parole come cazzate, è un problema di Pallotta che identifica le cose vere e le cose false sempre come cazzate. Viene da pensare che alla fine le cazzate sono le cose che dice Pallotta”