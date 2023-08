Caos nella federazione spagnola dopo il Mondiale vinto dalla squadra femminile. La FIFA ha deciso di aprire un processo a Luis Rubiales, il presidente della federcalcio spagnola finito al centro delle polemiche per il bacio in bocca alla giocatrice della Spagna campione del mondo, Jenni Hermoso, durante la premiazione dopo la finale vinta a Sydney.



L'INCHIESTA DELLA FIFA - Il comitato disciplinare, che ha comunicato l'apertura del procedimento al numero 1 della Rfef, contesta la violazione delle norme Fifa su "fair play, lealtà e integrità". La Fifa ribadisce "il suo forte impegno al rispetto dell'integrità di ogni persona, e condanna fortemente qualsiasi comportamento di segno contrario". Rubiales si è difeso: '"Sono forte e ho la coscienza pulita".



LE PAROLE DELLA HERMOSO - Ieri la Hermoso era aveva diffuso una nota in chiedeva provvedimenti. "Io e il mio sindacato stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni inaccettabili".