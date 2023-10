Sandro Tonali è pronto ad autodenunciarsi per il caso scommesse. Il centrocampista ex-Milan e oggi al Newcastle è finito insieme a Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo all'interno delle indagini della Procura di Torino sul giro di scommesse illegali partito non dai tre calciatori, bensì da un'indagine aperta sui sistemi di betting illeciti in cui, loro malgrado si sono trovati coinvolti. Dal punto di vista sportivo Fagioli si è autodenunciato alla procura della Figc coordinata dal procuratore federale Giuseppe Chinè e presto anche Tonali farà la stessa mossa.



OBIETTIVO CONTENERE I DANNI - L'obiettivo dei legali del cantrocampista è quello di provare, come fatto anche da quelli del centrocampista della Juve, di arginare i danni e provare ad anticipare la valanga della possibile lunga squalifica. L'incontro fra Chinè e gli avvocati di Tonali c'è già stato e i legali hanno preso accordi per far sì che il giocatore, nei prossimi giorni di nuovo in Italia, ammetta le scommesse portate avanti e che riguardavano il calcio. Solo così si potrà ottenere un patteggiamento prima del deferimento che consentirebbe di dimezzare l'eventuale squalifica..



LA DENUNCIA DI FAGIOLI - Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, la posizione di Tonali è stata aggravata proprio dall'auto denuncia di Fagioli che, consegnando il proprio cellulare alla procura federale ha confessato che l’applicazione per le scommesse illegali sul suo cellulare l’aveva ricevuta proprio dall'ex Milan. Fagioli ha poi risposto agli investigatori che nonostante questo non sapesse se Tonali scommettesse sul calcio.