La Virtus Entella è stufa di aspettare. Cinque giorni dopo l'accogliemento da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del ricorso che di fatto la riammette in Serie B la compagine ligure non sa ancora quale destino la attenda.



In attesa che la Figc decreti se riaccoglierla definitivamente in cadetteria o se lasciarla in Lega Pro, campionato in cui ha già disputato e vinto la prima partita del calendario, per il momento i chiavaresi restano in stand by non potendo giocare nè l'uno nè l'altro torneo. Una situazione paradossale della quale non si conoscono neppure i limiti temporali e che rischia di trascinarsi ancora per diverse settimane con inevitabili conseguenze sui due tornei interessati.





Per sollecitare un intervento in tempi rapidi questo pomeriggio il capitano del club Luca Nizzetto e l'allenatore Rocco Boscaglia hanno scritto una lettera per chiedere un incontro urgente con il Commissario Straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini e con il direttore generale Michele Uva "per comprendere - si legge nella missiva - i motivi per i quali la Figc non ha ancora assunto i provvedimenti amministrativi disposti dal collegio dello Sport (ossia la riammissione in B dell'Entella, ndr) recando un danno enorme alla Virtus Entella, ai suoi calciatori, al suo staff tecnico, ai tifosi ed all'immagine e alla credibilità del calcio italiano".



Secondo i rumors che aleggiano per i caruggi di Chiavari, in caso di mancata risposta neibpros prossimi giorni l'intera squadra potrebbe organizzare un sit-in di protesta davanti alla sede romana della Federcalcio in Via Allegri. Una manifestazione alla quale parteciperebbero anche tutti i giocatori biancocelesti.