Nuovo aggiornamento nella delicata situazione che riguarda la Serie B dopo la decisione del Tar del Lazio che ha rimesso in discussione il format a 19 squadre. Ieri la Lega B ha chiesto un parere terzo a un esperto in materia sulla sentenza del Tribunale regionale e la risposta che ne ha ricevuto è che il Tar non impone alla Figc di tornare a 22 squadre, ma la lascia libera di riesaminare gli interessi in gioco senza però obblighi sul risultato finale. Interviene, quindi, sulla forma e non sulla sostanza. Quindi l'eventuale scelta di rivedere il format a 19 sarebbe presa solo dalla Federazione, che se ne assumerebbe la responsabilità sia nei confronti delle squadre eventualmente ripescate che delle 19 che già fanno parte del campionato di Serie B. Secondo questa ricostruzione, quindi, il neo presidente Gravina avrebbe detto un'inesattezza sentenziando che non è una decisione che riguarda la Figc. Il fronte della B comunque, è unito, come dimostra il fatto che le società si siano costituite insieme alla Lega nel ricorso al Consiglio di Stato.