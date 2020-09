La Lega si è già esposta, chiedendo chiarezza e una linea comune da seguire,per studiare una strategia e prendere posizione dopo il via libera - in vigore da oggi - del Ministro dello Sport Vincenzoalla. E dopo l'ordinanza a sorpresa del governatore dell'Emilia-RomagnaIn sostanza, a poche ore dall'inizio ufficiale della nuova stagione, una serie di mosse sta sconfessando i recenti pronunciamenti di Governo e Comitato tecnico-scientifico sulla necessità di attendere almeno fino al prossimo 8 ottobre (quando scadrà il DPCM attualmente in vigore) per la riapertura parziale degli stadi. Da qui la richiesta e la necessità di avere indicazioni chiare e precise.- Perché è successo e sta succedendo un po' di tutto in questi giorni e anche nelle ultime ore. E' quanto meno singolare, per esempio, che a fronte dell'ordinanza dell'Emilia-Romagna - che concede la facoltà a Parma edi riaprire il Tardini e il Mapei Stadium a patto di presentare un piano che "rispetti scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere" - il club neroverde. In pratica, Bonaccini concede la facoltà ai due club di aprire i cancelli, poi sta alle stesse presentare nelle prossime ore un protocollo di sicurezza adeguato. Quello che la Juventus, in accordo con la Regione Piemonte, riteneva di aver redatto per avere almeno una parte dei propri sostenitori per il match di domani sera con la Samp, salvo ricevere due rifiuti, il primo per l'ingresso del 20% della capienza dell'Allianz Stadium e poi per i fatidici 1000. O che la Lega Serie A credeva di aver fornito in tutti i suoi particolari agli esponenti delle istituzioni in un dossier consegnato lo scorso luglio.- La sensazione è dunque che nuovi colpi di scena non possano essere esclusi nelle prossime ore, perché, in particolare da certi settori del Governo e in un fine settimana importante per gli equilibri politici, tra referendum ed elezioni regionali (il presidente dell'Emilia è un esponente di spicco del Partito Democratico). In questa situazione caotica e di interessi incrociati, la Serie A chiede lumi a poche ore dalla ripartenza. Con una certezza: la questione stadi è tutt'altro che risolta.