Lo slittamento delle date della nuova Supercoppa Italiana a 4 squadre è ormai ufficiale. Non si giocherà più nel weekend del 7 gennaio, bensì fra il 21 e il 25 gennaio su richiesta dell'Arabia Saudita, paese organizzatore. Nella giornata di ieri la Lega Serie A riunitasi in consiglio ha decretato le nuove date e il necessario rimescolamento del calendario per permettere a Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina di volare a Gedda. Eppure queste decisioni hanno creato nuove spaccature all'interno dei 20 club di Serie A, da sempre divisi, ma ora più che mai spaccati in due con il fronte guidato da De Laurentiis e Commisso (Napoli e Fiorentina) che pensa addirittura all'ostruzionismo.I due presidente sonoche da tempo divide la Lega Serie A. Questione di soldi e di ripartizione degli interessi economici, ovviamente, ma quella della Supercoppa, mossa spinta con forzaCome confermato dalla Gazzetta dello Sport, infatti,, rinunciando ai premi in denaro previsti, ovviamente, ma creando inevitabilmente altre problematiche al governo del nostro campionato.La Lega Serie A aspetterà le decisioni ufficiali, ma non farà alcun passo indietro sulla formula della competizione che, proprio grazie alla possibilità di portare in Arabia Saudita 4 squadre , ha consentito ai dirigenti di strappare un'accordo economicamente vantaggioso da 23 milioni di euro ripartiti in parte per sé e in parte per i club. Per questoarrivate in classifica immediatamente dopo Inter e Lazio nella scorsa Serie A.