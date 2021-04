Arrivano altre reazioni al comunicato con cui è stata annunciata la nascita della Superlega. Secondo As, la FIGC e le federazioni inglese e spagnola stanno valutando anche l’ipotesi di non riconoscere i campionati attualmente in corso se le squadre vincitrici fanno parte dell’elenco dei 12 club fondatori della nuova competizione. Sarebbe così a rischio anche lo scudetto dell’Inter.