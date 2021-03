La Lazio rischia, e non poco. Il caos tamponi, per il quale sono stati deferiti club, presidente Lotito e i medici Rodia e Pulcini, dovrebbe costare ai biancocelesti diversi punti di penalizzazione. L'ufficialità arriverà solo a metà mese, con il processo fissato il 16 marzo al Tribunale federale.



Domani, intanto, ha svelato le carte dell'audizione di due settimane fa. Un'audizione dove Lotito si è rifatto alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese con l'obiettivo di allontanare una condanna per responsabilità diretta della società. Nel colloquio il presidente ha sottolineato come nel club le responsabilità siano divise tra i settori in modo netto. "In virtù delle dimensioni della SS Lazio - le parole di Lotito - io non posso seguire tutti i rami delle attività e funzioni aziendali". Ha dichiarato, inoltre, di aver seguito la vicenda tamponi "solo in situazioni eccezionali perché i miei organi mi hanno investito per assumere una posizione ufficiale della SS Lazio".