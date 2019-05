Alle prese con la questione retrocessione, ma non solo. Il caos in campo, ma anche a livello societario, con i tifosi che contestano i Della Valle, proprietari del club, e alcuni casi spinosi tra risolvere. Tra questi c'è Hamed Traoré, giovanissimo centrocampista dell'Empoli, che la Viola aveva bloccato già a gennaio passando davanti a diversi club e che ora rischia di perdere: il suo contratto infatti non è ancora stato depositato a causa di nuovi controlli da effettuare, a detta della Viola. Lo stallo però sta infastidendo tutti, con Empoli e Traore che stanno valutando se ritirarsi e tornare sul mercato. E' quanto riporta FirenzeViola.it, che racconta anche di una Juve interessata.