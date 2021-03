A fine giugno, se il piano vaccini entrerà a pieno regime e il rifornimento delle dosi non avrà ritardi, la pericolosità del Covid potrebbe calare e somigliare a quella di un’influenza. Come affermato dal direttore del Corriere della Sera,“La vaccinazione di massa e il mantenimento delle misure precauzionali è la strada da percorrere per uscire dalla pandemia. È quindi necessario che l’Italia la attraversi velocemente e con determinazione”. Come prevede il piano del governo approvato dieci giorni fa anche dai governatori regionali, è necessario dare priorità ai fragili, a partire dai più anziani: proteggere loro significa infatti permettere a tutta Italia di ricominciare. «Quel piano strategico — ha ricordato— è passato all’unanimità in conferenza Stato-regioni. È un atto ufficiale, già vincolante per tutti».. «Si è lasciato passare il messaggio implicito che mantenere accesi i motori dell’economia, curare ciascuno il proprio orticello, fosse più importante rispetto alla protezione dei deboli. Un errore strategico, oltre che di civiltà democratica: o ci salviamo tutti, partendo dagli ultimi, o le ondate del virus non si fermeranno per magia» ha detto Stefano Boeri, l’architetto che ha potuto provare di persona il Covid., alcune hanno dato segni di completa inefficienza.«Le cose che non funzionano vanno cambiate e suservono decisioni rapide e drastiche», ha affermato l’assessora al Welfare,. «Chi sbaglia pagherà», ha aggiunto il leader della Lega,Si tratta di parole pesanti e impegnative dato che Moratti è stata nominata dalla Regione per guidare il piano vaccinazione che però non prosegue a regola.La giornalista Sara Bettoni racconta molti degli episodi controversi: “Da quello dei camici forniti e poi regalati dall’azienda del cognato del governatore, a quello sui test veloci anti Covid, ai ritardi sui tamponi, ai mancati acquisti del vaccino influenzale, fino appunto all’attuale caos sulle vaccinazioni”. Aria doveva essere utile a far calare i costi di gestione e a rendere più efficiente il sistema, nell’ultimo anno è stata invece al centro di quasi tutti gli scandali che hanno macchiato la gestione della pandemia in Lombardia.