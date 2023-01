Non si placano le critiche nei confronti di Zaniolo. Dopo la conferenza stampa di Mourinho i tifosi si sono schierati dalla parte della società. Nelle ultime ore sono apparsi striscioni e scritte contro Nicolò. Ieri la madre aveva risposto sui social, mentre oggi è la sorella del numero 22 ad attaccare alcuni tifosi: "Non servono parole. Solo tanta pena per voi". Benedetta ha pubblicato lo striscione esposto al Colosseo, una scritta fuori Trigoria e un messaggio pieno di insulti nei confronti della sua famiglia. Inoltre è stata costretta ad eliminare tutti i post sul suo profilo