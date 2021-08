Joan Capdevila, leggenda dell'Espanyol ed ex giocatore tra le altre di Benfica e Villarreal, campione d'Europa e del Mondo con la Nazionale spagnola, ha parlato ai media presenti a margine della conferenza stampa da parte di UnBEATables, associazione che organizza il torneo a cui partecipano i biancoblu e la Fiorentina, in campo stasera."Significa molto per noi essere qui, significa sostenere la ricerca sui problemi cardiovascolari che i due club purtroppo hanno vissuto in forma comune in passato. Vogliamo cercare di aiutare con la nostra presenza perché la gente si renda conto che si possono salvare tante vite.? E’ mancato non affrontare l’Italia (ride, ndr). Credo che la Nazionale sia in grande crescita, con tanti giovani, è chiaro che serve un po’ di tempo per avere risultati, hanno emozionato il paese e spero che in Qatar si possa continuare a crescere e tornare a competere con le grandi nazionali.(passati entrambi da Barcellona, sponda Espanyol, ndr) Lirola è un giocatore molto giovane, è un esterno destro uscito dalla Cantera dell’Esapnyol. Essere in un club così importante come la Fiorentina è un grande passo per la sua carriera, gli auguro che possa migliorare e che possa crescere. La Fiorentina è la realtà giusta per un giocatore come lui, gli auguro in bocca al lupo perché ha una grande carriera davanti e dipende da lui e dal suo lavoro. Callejon conosce molto bene il calcio italiano dopo gli anni di Napoli, porta esperienza, non so se se ne andrà dalla Fiorentina ma se rimanesse darebbe tanto a questo gruppo.? Non giocava mica nell'Espanyol... (ride, ndr)"