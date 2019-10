Fabio Capello senza mezzi termini. Dagli studi di Sky Sport, l’ex allenatore tra le altre della Roma ha voluto dare un suggerimento a Sebastiano Esposito, fresco di esordio in Champions League con la maglia dell’Inter a soli 17 anni.



Il giornalista Paolo Condò si è così espresso con Esposito in collegamento: “Quando un ragazzo così giovane fa l'esordio siamo contenti, come successo per Zaniolo”.



Immediato l’intervento di Capello: “Ecco, non prendere quella strada”. È questo il suggerimento dell'ex allenatore a Esposito: Zaniolo, per lui, non è un esempio da seguire...