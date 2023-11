Fabio Capello loda il Milan dopo il successo ottenuto in rimonta contro il PSG: "Dov'era finito questo Milan nelle ultime settimane? Bellissimo. Leao è stato spettacolare, ma tutti sono stati grandi. Complimenti a Pioli che ha messo in campo una squadra molto motivata. San Siro è stato spettacolare sotto tutti gli aspetti, i tifosi sono stati non il 12°, ma il 13° uomo in campo. Partita indimenticabile del Milan".