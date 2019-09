A margine dell'evento Milano City, Fabio Capello ha parlato di quest'inizio di campionato: "Le aspettative sono confermate. Il Napoli e la Juve hanno un piccolo ritardo. L'Inter è forte in difesa, migliora di partita in partita. Il Napoli ha avuto problemi di adattamento, ma sarà sfida a tre fino alla fine. Occhio all'Atalanta, squadra che gioca a uomo in un paese in cui si marca a zona".



SU CONTE - "Ha fatto piazza pulita grazie a una società che ha esaurito ogni desiderio, così è più semplice. Per vincere servono umiltà e continuare su questa strada".



SUL MILAN - "Il momento non è molto bello, di positivo c'è solo il primo tempo di Torino. I giovani sono di prospettiva, Giampaolo ci ha messo un po' troppo per capire le potenzialità di chi fa la differenza. Mi ha fatto male vedere 200 milioni spesi e non un acquisto che sappia fare la differenza".