"Come sempre, partita senza certezze. Ma vedo la Roma più pronta. Ecco un’altra delle squadre che ammiro: sa cosa fare, ha qualità, gioco veloce. E un ottimo allenatore, che ha analogie con Pioli. Fonseca mi è sempre piaciuto: ha cultura, intelligenza, equilibrio che in una piazza come Roma è qualità decisiva, non ha avuto paura di cambiare tatticamente, passando alla difesa a tre. Vero, ci sono momenti che la squadra concede, come successo con l’Inter, in una bellissima partita. Ed è lì che deve lavorare. Anche la Lazio ha un ottimo allenatore però c’è qualcosa che non funziona più come un anno fa, tra alti e bassi, cali di concentrazione. Pur contando su un attaccante come Immobile che ti fa partire da 1-0 è come se non si fosse completamente ripresa dopo lo stop della scorsa primavera, quando lottava per il titolo".