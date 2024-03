Capello difende Allegri: 'La Juve non ha la qualità di Inter e Milan, ha fatto miracoli'

Lo storico ex-allenatore di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla lotta scudetto e sulla stagione portata avanti finora da Massimiliano Allegri. Secondo l'ex-tecnico anche del Jiangsu Suning l'attuale allenatore bianconero sta facendo dei miracoli data la differenza che esiste con le altre due rose.



HA FATTO MIRACOLI - ​"Innanzitutto, facciamo una premessa: Allegri fino al derby d’Italia ha fatto i miracoli mantenendo la Juventus in scia all’Inter".



QUALITA' INFERIORE - "Tra le due squadre non c’è paragone a livello di qualità. E anche il Milan, adesso secondo in classifica, ha una rosa più competitiva rispetto a quella bianconera".



DISTANZA - "Il confronto con l’Inter, al di là dell’1-0 per i nerazzurri di San Siro, ha mostrato ai giocatori della Juventus la distanza tra le due squadre. C’è stato un contraccolpo, sono calati adrenalina e attenzione. La conseguenza è questo periodo negativo".



TRIDENTE? - "La differenza tra la Juventus che teneva testa all’Inter e questa che ha una media-punti da retrocessione, sono i gol presi. Non è che più attaccanti schieri e più gol realizzi. La squadra di Allegri fino a gennaio ha vinto molto e quasi sempre di “corto muso”: 1-0, 2-1. Sono poche le volte in cui ha creato e segnato molto. Mentre nelle ultime 8 giornate, a parte lo 0-0 di domenica contro il Genoa, ha incassato molte reti, spesso anche due a partita. Questi sono i problemi veri: i gol subiti e la poca qualità. Non il tridente".