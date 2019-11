"Il Leao di ieri sera mi ha innervosito, non può pensare di giocare solo con la palla tra i piedi. Deve partecipare al gioco sia in fase difensiva che in fase offensiva. Quando ha la palla tra i piedi è un giocatore da Milan ma non basta. Ho passato momenti difficili da allenatore e da calciatore ma senza personalità è dura". Fabio Capello non usa giri di parole per commentare la prestazione offerta da Rafael Leao contro la Lazio in un intervento su Radio Anch'io lo Sport.