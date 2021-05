Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus, parla a Sky Sport del ko dei bianconeri contro i rossoneri: "Tracollo, imbarazzante. Sembrava la Juve di Udine, senza idee, con un Milan che ha fatto il suo senza strafare. La Juve non riusciva mai a recuperare il pallone, tanti errori tecnici da una parte e dall'altra, mi sono chiesto se fossero da Superlega... Il gol ha sbloccato le squadre, però troppa poca cosa la Juve. Donnarumma ha fatto una parata in tutti e 90 i minuti".