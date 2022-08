In casa Roma c'è entusiasmo per il mercato da protagonista della squadra giallorossa. Dybala, Matic, Wijnaldum e non è ancora finita. A commentare le mosse di Tiago Pinto è Fabio Capello, allenatore dell'ultimo scudetto vinto nella capitale: "Ha fatto operazioni intelligenti, a chi non piace Dybala?! - ha detto Capello a Il Mattino - Il vero colpo però è Matic: un giocatore impressionante, in pochi fanno diga come lui in mezzo al campo".