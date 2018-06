"Quanto è distante Dybala da Messi e Ronaldo? Da questi è molto distante". Così Fabio Capello a Tiki Taka: "Ancora deve migliorare per continuità, per partecipazione all'azione, lui partecipa poco, aspetta molto la palla. Gioca in una squadra troppo forte, che gli fa fare quello che vuole. Se fossi stato l'allenatore dell'argentino a mezz'ora dalla fine l'avrei messo, serviva uno con un po' di fantasia e dribbling, soprattutto uno che anche anche da fuori area può creare problemi".