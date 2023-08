Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma, Real Madrid e Juventus, ora commentatore per Sky, parla del confronto a distanza, anche in chiave mercato, fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: "Vlahovic? Credo che Allegri avesse visto in Lukaku l'uomo sicuro, quello garantito, quello che gli avrebbe dato un certo numero di gol, la costanza fisica e un certo modo di stare in area di rigore. Vlahovic ha qualcosa in più quando calcia in porta, in certi movimenti ma Allegri voleva una certezza sapendo che Vlahovic soffre di pubalgia, un nemico che qualche volte si nasconde e qualche volta viene fuori. Se però torna il Vlahovic della Fiorentina non c'è confronto con Lukaku. Chiesa? Il ruolo in cui sta giocando adesso è il ruolo perfetto, da seconda punta che si può muovere, è uno dei pochi in Italia che salta l'avversario".