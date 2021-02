Dopo aver assistito alla seduta d'allenamento del Milan, Fabio Capello ha parlato a Sky: "Una squadra forte si costruisce se ci si capisce di calcio. Alla base sta la professionalità dei giocatori, specie quando vai a comprare dei giovani. Comprare per comprare non serve a niente: l'intelligenza di Paolo (Maldini, ndr), Massara e Pioli è capire cosa serve alla squadra, meritano tutti e tre i complimenti. Sul mercato non hanno sbagliato niente".



SU IBRA - "E' il solito, ha grande personalità, forza e qualità. Si sente un condottiero. In lui vedevo grande professionalità, insieme ad Italo Galbiati ho cercato di far emergere le qualità del giocatore. Ora è maturo, capisce esattamente quello che deve fare. Questo è molto importante, Pioli lo ha capito e fa sì che tutto avvenga in armonia".