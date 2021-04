La Roma si gioca il passaggio alla semifinale contro l’Ajax e a tener banco in casa giallorossa è sempre il caso di Paulo Fonseca. Del tecnico portoghese ne ha parlato anche un ex collega autorevole come Fabio Capello: “A me Fonseca piace, anche come fa giocare la squadra. Ha un’ottima squadra, ha avuto degli infortuni, sono mancati giocatori che davano qualcosa in più – ha detto Don Fabio a Sky -. C’è stato il problema di Dzeko e l’ha pagato, si sono voluti far male da soli. Non sa difendersi però tanto bene, e il punto più debole è il portiere. Anche se ultimamente è stato il salvatore non è il punto di forza. Il portiere è come un centravanti che fa tanti gol, deve fare magari la parata decisiva. Credo però in questa Roma, magari arriverà in semifinale”.