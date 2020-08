A Sky Sport, Fabio Capello ha raccontato un interessante retroscena su Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus: "Ultimamente ho parlato con Pirlo e mi ha raccontato come vede il calcio da allenatore. Lui ha idee di calcio molto avanzate, gli dico che deve stare attento a non fare l'errore che ha fatto Sarri ovvero pensare soltanto alle proprie idee senza guardarsi attorno. Lui è un centrocampista in campo e fuori, guarda e studia tutto. Ha avuto allenatori importantissimi, quindi non gli manca nulla per far bene".