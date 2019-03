Fabio Capello, a Sky Sport, evidenzia una nota oscura della notte Champions magica della Juve: "C'è una cosa bruttissima che fa lo Stadium, ovvero urlare mer... al portiere avversario. Non è una cosa educativa. Non si urla questa cosa, i tifosi della Juventus li abbiamo elogiati nella notte di Champions ma lasciate stare quella cosa becera e brutta che non ha alcun valore positivo".