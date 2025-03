Capello: "Ibrahimovic? Gli diedi una cassetta con i goal di Van Basten. Lo reimpostai e imparò"

AFP/Getty Images

ha rilasciato un’intervista alla rete televisiva svizzera RSI durante il programma Larmandillo. Tanti aneddoti e retroscena quelli raccontati dall’attuale opinionista di Sky Sport. Il tecnico ha parlato anche del suo periodo alla Juventus e del modo in cui ha plasmato il talento di un giovane Zlatan Ibrahimovic."La mia Juventus era una squadra costruita per vincere, molto forte. Sbagliammo la partita contro l’Arsenal, nel quarto di finale di Champions League, che ci eliminò, ma giocammo molto male. Eravamo bloccati. Era una partita aperta”.

“Era Emerson. L’equilibratore. Ma erano tutti bravi, era una grande squadra. Non aveva bisogno di quegli aiuti e di quelle che cose che si sono inventati. Se poi si va a rivedere la finale del Mondiale giocato in Germania c’erano 9 giocatori della Juventus”.“Mino Raiola un giorno, dopo un mese e mezzo che studiavo Zlatan, mi dice: “Fabio, Ibra spacca le mani ai portieri” e gli rispondo: “No al massimo i vetri della palestra dietro la porta per il momento”. Allora da lì iniziai a chiedergli di fare alcune cose a livello tecnico, lo reimpostai e quando lo fai con i talenti… Facevamo questo tipo di esercizio a fine allenamento, lui certe volte voleva andare via e io lo richiamavo. Poi è migliorato tantissimo. Un giorno gli preparai una cassetta con i goal di Van Basten e gliela diedi. I talenti assorbono, imparano”.