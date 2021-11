Fabio Capello parla a Sky dell'impresa del Milan, che batte 1-0 l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano: "​Il Milan mi è piaciuto, i giocatori mi sembrano trasformati. Giocare contro l'Atletico non è facile e il gol di Messias è bellissimo, dal passaggio di Theo al cross di Kessie. Soddisfazione per il brasiliano ma soprattutto per il Milan che ha giocato fuori casa la Champions da padrone".