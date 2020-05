Volata finale senza tifosi, con 5 sostituzioni, con l'altissimo rischio infortuni causato dal lungo stop e dall'allenamento in casa. In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Fabio Capello incorona Simone Inzaghi ed individua i rischi di questa ripresa: "La testa a posto ce l'ha soprattutto la Lazio, che ha tenuto a Roma tutti i giocatori. Se è un vantaggio? Assolutamente sì". E le belle parole per la Lazio non finiscono qui: "Tare i giocatori li sa scegliere meglio degli altri, è il primo punto di forza di questa squadra. L'altro è Inzaghi, bravo perché meno filosofo rispetto agli altri. Mi riferisco agli allenatori quarantenni: Simone è il migliore".