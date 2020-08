Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, parla di Nicolò Zaniolo, decisivo nella vittoria giallorossa di ieri ai danni dei bianconeri campioni d'Italia. Queste le parole di Don Fabio a Sky Sport, con le quali esalta il talento italiano: "Zaniolo ha potenza, forza fisica e qualità straordinarie. Ha un potenziale non da Scarpa D’oro, ma può ambire anche a qualcosa di più, al Pallone d’Oro. Sono innamorato di Zaniolo. Nella forza, qualità e velocità c’è tutto ad altissimo livello. Altri giocatori hanno queste potenzialità, ma non al suo livello. Ha visione di gioco, sensibilità di tocco e qualità tecniche".