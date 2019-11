"Ve lo assicuro, Antonio ha detto una sciocchezza". Così Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha rilanciato rispetto alle parole di Antonio Contesu Sensi e Barella dopo il match di Dortmund: "Per me Conte ha sbagliato a dire quelle cose. Sensi e Barella possono giocare in tutti i top club europei, chi è bravo lo rimane e basta. Io preferisco questi due italiani di primissimo livello piuttosto che tanti altri stranieri su cui si investono soldi inutili. Vengono da Cagliari e Sassuolo? Fa niente: si sono già imposti, Sensi ha una velocità mentale incredibile. E' stata brava l'Inter a prendere due dei migliori talenti in circolazione".