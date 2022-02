Fabio Capello presenta il Derby tra Inter e Milan: "Sarà difficile per entrambe. Più per il Milan che per l’Inter che può amministrare dei punti di vantaggio e che deve anche recuperare una partita. Penso potrà essere molto importante per il prosieguo del campionato perché l’Inter mi sembra la squadra più quadrata e più completa in questo momento. I rossoneri hanno una buona squadra ma con la difesa messa così e così, mancando i titolari, potrebbero andare in difficoltà contro una squadra come l’Inter che gioca un bel calcio e che segna tanti gol. Quella potrebbe essere una discriminante da non sottovalutare".



LIVERPOOL - "Spacciata? No, l’Inter - dice a Il Giornale - è una squadra pericolosa per tutte, ha un grande equilibrio, ha centrocampo e difesa molto forti e poi in attacco sono pericolosi sanno fare tutto, segnano in ogni maniera. L’Inter è una squadra da tener d’occhio".