Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tele Radio Stereo dello scudetto conquistato dai bianconeri: "La solidità della Juve in campionato è stata messa in evidenza, il Napoli ha commesso il grave errore di festeggiare prima di aver superato la Juve, un errore che commettemmo anche noi ai miei tempi con la Roma: quando non sei abituato a vincere, purtroppo succede questo. Con l’uso del Var si è migliorato molto anche dal punto di vista arbitrale, ma rispetto al calcio spagnolo siamo ancora indietro".