“Koulibaly è il Ronaldo azzurro”: lo afferma Fabio Capello, che ha detto la sua su Napoli-Juventus in un’intervista a Il Mattino. “Quanto sono distanti le due squadre? Ancora parecchio, nonostante il Napoli stia facendo tutto il possibile per potersi avvicinare. Prendere Ancelotti è un segnale chiaro, ma è evidente che c'è un gap da colmare da parte non solo degli azzurri ma di tutte le altre squadre della serie A. D'altronde, se la squadra più forte di tutti prende in estate Ronaldo…”.