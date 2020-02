Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juve e Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia per i Laureus Sport Award: "La vera sorpresa è che la Juventus ha 10 punti in meno rispetto agli altri anni e per questo i rivali sono molto più vicini. C’è stato qualche problemino, qualche pareggio e i competitors sono agguerriti. L’Inter è lì vicino, la Lazio è la vera sorpresa del Campionato perché non si pensava potesse fare così bene. Ha molta voglia di fare. L’Inter invece ha dei momenti di grande squadra e momenti in cui si perde un po’ come ha detto pure Conte, quindi sarà difficile fino all’ultimo momento".