Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello si sbottona per un paragone importante in onore di Federico Bernardeschi, ala della Juventus: "Bernardeschi per me è fortissimo. Dico una cosa importante: può diventare come De Bruyne, me lo ricorda per strappi e qualità. Come potenziale può diventare forte e determinante come il giocatore del Man City".