Capello: "La Juventus deve pregare San Gasperini per la Champions... Kalulu? Partita rovinata, ha combinato una stupidaggine"

, ex allenatore di Real Madrid, Milan, Roma e Juventus tra le altre, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per affrontare e analizzare la sfida che ha visto pareggiare la formazione bianconera contro la Lazio."Adesso la Juventus deve pregare San Gasp per qualificarsi in Champions. La squadra di Tudor non dipende più da se stessa e ora rischia. Se Ranieri dà il colpo a Bergamo, diventa quarto da solo a due giornate dalla fine. Peccato per la Juventus, che paga l’ingenuità di Kalulu"."Sì, la partita è stata rovinata dall’espulsione di Kalulu. La Juve è partita convinta, aveva creato diversi pericoli alla Lazio. I bianconeri pagano il gesto stupido di Kalulu. Ma ormai i giocatori si buttano per terra e sperano nel VAR, che purtroppo spesso li premia. In Inghilterra non lo avrebbero preso nemmeno in considerazione questo episodio. Il rosso del francese ha cambiato la gara e alla fine l’assedio della Lazio è stato premiato con il pareggio di Vecino al 96’".

"A Kalulu cosa vuoi dire… Lo sa anche lui che ha combinato una stupidaggine. Senza quella sciocchezza penso che la Juventus avrebbe vinto, mi era piaciuta la squadra di Tudor fino a quel momento"."No, li ho trovati cambi sensati, niente di strano. Giusto mettere Gatti nel finale per difendere l’area e sfruttare i suoi centimetri. Il fatto che poi sia stato coinvolto nell’azione del pari è un altro discorso, ma la scelta l’ho trovata giusta. Oltretutto a fine partita ho sentito Tudor scusarsi con Adzic e Conceicao".