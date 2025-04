Capello legge Inter-Bayern Monaco: "I nerazzurri devono stare molto attenti, guai a gestire il 2-1"

Getty Images

Alla vigilia di, quarto di finale di ritorno di, Fabio, ex allenatore e ora opinionista per Sky Sport, ha letto in anticipo la sfida tra milanesi e bavaresi che partirà dalQueste l'analisi dell'ex Milan, Roma e Juventus, tra le altre."Sarà una partita, il Bayern è un'ottima squadra e deve recuperare il risultato,Devi giocartela a viso aperto, la forza dell'Inter è che è una squadra completa: nello spazio l'Inter fa male e il Bayern dovrà per forza esporsi".

Opportuno ricordare come, da ormai qualche anno, i goal segnati fuori casa non valgano doppio in caso di pareggio.L'Inter può gestire un vantaggio di una rete, per cuiDiversa la situazione per la squadra di Kompany che, dovesse vincere di una rete, porterebbe il match all'extratime mentre, dovesse trionfare con due reti di distacco, passerebbe direttamente alle semifinali di Champions League.