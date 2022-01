Fabio Capello dice la sua sul mercato dell'Inter: "Nandez può essere utile? Un calciatore in più aiuta a essere competitivi, ma i nerazzurri sono già i più forti e io lo avevo detto da inizio stagione. Il motivo? Facile: perché avevano mantenuto la stessa difesa e lo stesso centrocampo, con in più Calhanoglu. Poi Inzaghi è stato bravissimo nel trasmettere le sue idee e farsi seguire dalla squadra, è quello che deve saper fare un allenatore. La nostalgia di Lukaku? Queste cose non mi piacciono, mi sanno di paraculismo".



Lo stesso allenatore, sempre alla Gazzetta dello Sport, ha poi parlato del vaccino anti-Covid: "Immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i calciatori... Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Se le forze dell’ordine sono obbligate a farlo, non vedo perché i tesserati ne siano esclusi. Chi non vi si sottopone fa un danno alla propria società, bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio".