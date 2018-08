Fabio Capello, grande doppio ex della sfida tra Milan e Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' una bellissima serata, due squadre che mi sono rimaste nel cuore. E' difficile fare il tifo".



SUL MILAN - "Direi che il Milan si è comportato bene sul mercato. Ora bisogna dare il tempo a Gattuso di mettere insieme la squadra. Ho molta fiducia in lui e mi interessa molto vedere questa Roma. Stasera è un buon test per tutti e due. Era ora che il Milan tornasse ai milanisti. Leonardo lo acquistai io al PSG mentre Maldini ha iniziato con me negli Allievi e nella Primavera. I milanisti nel Milan sono importanti. Si ritorna a respirare aria di casa".



SULLA ROMA - "Hanno una squadra giovane, diamogli tempo di assimilare gli schemi di Di Francesco e poi vedremo un'ottima Roma".