L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha espresso il proprio parere sul nuovo corso della società rossonera: "Progetto Milan? Io da amante del Milan sono incazzato nero. Il Milan deve essere una delle prime tre società al mondo. Ma quale progetto giovani, la Primavera è retrocessa e puntare sugli under 23 è rischioso, non è da Milan. Servono campioni. Ricordo al fondo Elliot che si sta parlando di una società che ha fatto la storia del calcio. A mio avviso non si rendono conto di cosa hanno in mano. I tifosi del Milan sono abituati ad altro, la Juve continua a vincere, l'Inter prende Conte, e il Milan resta a guardare..."